Kranie skabte postyr

Merete Lindstrøm Torsdag, 17. juni 2021 - 08:53

Mystiske rygter om fundet af et hoved på Radiofjeldet onsdag skræmte sikkert livet af en del.

Vagtchef hos Grønlands Politi Julie Senderovitz Bendtsen kunne dog berolige med, at det blot var et gammelt kranie fra et menneskehoved, der var tale om.

Der ligger øjensynligt ingen kriminel handling bag historien om kraniet, som ifølge Nationalmusset stammer fra en gammel gravplads.

Stammer nok fra herrnhutter gravplads

Det er en privatperson, der tidligere har fundet kraniet, men personen valgte altså at skille sig af med det i en helt almindelig skraldespand, hvor det blev fundet onsdag.

Museums inspektør på Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Hans Lange fortæller til Sermitsiaq.AG, at museet har været inde over sagen for at bistå politiet med oplysninger.

- Vi har hjulpet politiet med at lokalisere oprindelsen. En mulighed er, at det er fra den store herrnhuter gravplads i byen ved det gamle herrnhutter hus. Men det er svært at bestemme alderen på det, siger Hans Lange.

Hovedet skal til Danmark

Han understreger, at man bør lade gravpladserne i fred, selvom det kan være sjovt at finde den slags ting.

- Folk skal respektere gravfreden på gravpladserne, som jo er kristne grave for kristne folk. Det er vigtigt, at man ikke graver ting op på gravpladserne, og at man lader de døde være i fred, siger han

Hans Lange fortæller, at kraniet, når det modtages på Nationalmuseet, sendes til Panum Instituttet i København som kuratere menneskerester fra Grønland.

- De har ekspertise og de fysiske rammer til at opbevare den slags korrekt, fortæller museumsinspektøren.