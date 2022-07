Kranen i Sisimiut er gået på pension

Anders Rytoft Mandag, 04. juli 2022 - 16:10

Qeqqata Kommunia har hentet et tilbud på en ny kran fra et tysk firma.

Det oplyser formand for teknisk udvalg, Nivi Heilmann Efraimsen (IA). Hun ved endnu ikke, hvornår den nye kran bliver klar, men det haster, forklarer formanden med henvisning til højsæsonen for sejlads, der er skudt i gang.

For farlig

Kranen for joller i Sisimiut, der har tjent jolleejere siden 1983, er nu så gammel, at den ikke længere kan bruges.

- Det er blevet for farligt at bruge kranen. Det kan koste menneskeliv, hvis vi bliver ved med at bruge den - og den risiko vil vi ikke løbe.

Nivi Heilmann Efraimsen oplyser, at selvom kranen ikke længere er i brug, så har kommunen andre muligheder for at få jollerne op eller få dem i vand. Det drejer sig blandt andet om trailere og lastbiler.

Undersøgt mulighederne

Chefen for teknik- og miljøområdet, Tuperna Rix, understreger, at der er blevet arbejdet for at undgå at holde kranen lukket blandt andet ved at nedsætte dens løftekapacitet. Men det har ikke kunnet betale sig.



- Den bedste løsning er at få opført en splinterny og tidssvarende kran for midlerne. Det er vores håb, at vi hurtigt kan få en aftale i stand, så vi kan få opført en ny kran i den nærmeste fremtid, understreger Tuperna Rix.