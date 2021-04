Kraftig storm nok skyld i strømsvigt

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 02. april 2021 - 10:36

Strømmen er nu vendt tilbage i Nuuk efter byen oplevede strømsvigt i går torsdag den 1. april omkring klokken 17.30.

Nukissiorfiit formoder, at kortslutningen skete, da to af transmissionsledningerne til vandkraftværket i Buksefjorden kom i berøring med hinanden under den kraftige storm med orkanstyrke, der rasede i Nuuk hele torsdag.

Ifølge vejrtjenesten Asiaq var middelvind i Nuuk på omkring 30 m/s omkring klokken 17.30 torsdag, mens det kraftigste målte vinde blev målt på 44,5 m/s.

Både el, vand og varme blev afbrudt under udfaldet, oplyser Nukissiorfiit i en pressemeddelelse.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over et så stort udfald og jeg kan sagtens forstå det er frustrerende for vores kunder, når det sker midt i aftensmaden og midt i påskeferien. Men kombinationen af vindstød af orkanstyrke og nedbør kan udfordre vores anlæg, udtaler energidirektør Kaspar Mondrup i en pressemeddelelse.

Årsag skal klarlægges

Nukissiorfiits teknikere har siden i går aftes arbejdet intensivt for at lokalisere og løse problemet. Selvom, der allerede er formodning om årsagen skal Nukissiorfiit stadig klarlægge årsagen til nedbruddet.

Nedbruddet gav flere udfordringer for teknikerne, da udfaldet medførte følgevirkninger der gør, at der var lokale udfordringer med at tænde op igen, oplyser Nukissiorfiit.

Det var dog ikke kun el, vand og varme, som kunder manglede i flere timer i går. Også Tele-Post meddelte på sin hjemmeside, at internet og telefonforbindelse kunne blive ustabil på grund af strømsvigtet, mens politiet meddelte, at der kan være udfordringer med at komme i kontakt med politiet.

- De første kunder oplevede normal forsyning omkring kl. 20.20 og de fleste kunder havde normal forsyning igen omkring midnat. De sidste kunder blev koblet ind omkring 05.20. Kortslutningen havde forårsaget flere følgevirkninger, der gjorde at nogle af indkoblingsprocesserne skulle foretages manuelt, hvilket gjorde genetableringen tidskrævende, lyder det.

- Nu undersøger vi den nøjagtige årsag, og når vi kender den, må vi se hvilke løsninger vi kan implementere for at undgå det sker igen, oplyser energidirektør i Nukissiorfiit, Kaspar Mondrup.

Da forsyningen blev genetableret skete den dels fra vandkraftværket i Buksefjorden og dels fra Nordhavnsværket, der er Nuuks back-up anlæg. Nukissiorfiit arbejder nu på at klarlægge den nøjagtige årsag til fejlen.