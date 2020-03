Krænkelser: - Syg kultur blandt folkevalgte

Walter Turnowsky Tirsdag, 03. marts 2020 - 07:58

En højtplaceret embedsmand, der i mange år har arbejdet for selvstyret, fortæller, at seksuelle krænkelser ikke er noget særsyn, når det gælder folkevalgte politikere.

I hans position har han igennem en årrække kunnet observere politikernes adfærd og mener, at den er mindst lige så alvorlig, som de krænkelser, som Siumuts tidligere partisekretær bliver anklaget for.

- Jeg har igennem årene observeret adskillige politikere, der verbalt har udøvet sexchikane over for især yngre kvinder. Og det har ofte haft en karakter, som jeg vil betegne som ganske alvorlig, siger manden, der af hensyn til sin stilling ønsker at være anonym.

- Som leder er jeg opmærksom på reglerne for adfærden på en arbejdsplads og ikke mindst reglerne om sexchikane. Men en del mandlige politikere mener helt åbenlyst, at de er hævet over disse regler og kan opføre sig over for kvinder, som det passer dem.

Naalakkersuisoq impliceret

Embedsmanden beskriver blandt andet en situation, hvor en naalakkersuisoq seksuelt chikanerede en ministersekretær i et meget eksplicit sprog.

- Hvis jeg skal bedømme dette på en skala, så hørte det til i den allergroveste ende. Hvis en af mine ansatte havde sagt sådanne ting, så havde jeg som minimum slået endda meget hårdt i bordet og i utvetydige vendinger gjort ham opmærksom på, at en sådan adfærd ikke kan tolereres på en arbejdsplads.

Den unge kvinde har efterfølgende fortalt, at hun var vant til det form for sprog og adfærd, da hun forinden havde færdes fast på Siumuts partigang.

- Jeg syntes virkelig, det er ulækkert, at det er omgangstonen. Det bør ikke være sådan, at kvinder skal finde sig i den slags, hvis de vil have en politisk karriere.

Også andre partier

Embedsmanden understreger, at den krænkende adfærd har stået på i adskillige år, samt at den ikke er begrænset til politikere fra Siumut. Også politikere fra andre partier har ifølge ham igennem årene kastet sig ud i uønskede seksuelle tilnærmelser og stærkt seksuelt betonede kommentarer.

- Udvalgsrejser har til tider virkelig været præget af en ulidelig mandehørm, hvor der nærmest kunne være en konkurrence mellem de mandelige politikere om, hvem der 'scorede' først, og dette blev diskuteret helt åbenlyst.

- Jeg ser det her som syg kultur blandt en del af vore folkevalgte. Det burde være helt uacceptabelt, at de øverste ansvarlige for vores lovgivning plejer en sådan omgangstone.

- Argumentet om, at det er en del af vores grønlandske kultur, holder ikke, men det er en del af kulturen i hjertet af magtapparatet, siger embedsmanden.

Mandens navn og position er Sermitsiaq.AG bekendt.

Har du oplysninger om seksuelt krænkende adfærd og overgreb i det politiske liv, og ønsker at fortælle om det, så kontakt Walter Turnowsky på walter@sermitsiaq.gl eller +299 562248.