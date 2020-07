Kræftplan forsinkes et halvt år

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 10. juli 2020 - 10:47

Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim oplyser i et paragraf 37 svar til IA’s Sofia Geisler, at en kræftplan først vil blive fremlagt under efterårssamlingen.

Naalakkersuisut blev pålagt at undersøge muligheden for, at der foreligger en behandlingsplan inden for 28 dage efter, at en kræftdiagnose er stillet. Desuden muligheden for at tilbyde en 30 dages behandlingsgaranti til kræftpatienterne.

Forklaring på forsinkelsen

- Muligheden for at kunne tilbyde en behandlingsgaranti inden for kræftområdet er delvist afhængig af data og resultater fra evalueringen af Kræftplanen. Arbejdet med evalueringen og bearbejdningen af de relevante data har været mere omfattende end først antaget. Sammenholdt med ressourceforbruget som følge af COVID-19 har det medført, at evalueringen af kræftplanen er blevet forsinket, skriver Anna Wangenheim i sit svar.

- Det forventes, at der foreligger en besvarelse af spørgsmålene om behandlingsgaranti senest til Inatsisartuts Efterårssamling 2020, lover Naalakkersuisoq for Sundhed.