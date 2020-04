Kovending: Kontroversiel paragraf ændres

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 31. marts 2020 - 17:17

Onsdag skal Inatsisartut hastebehandle et lovforslag, der skal give myndighederne yderligere beføjelser til at gennemføre tiltag, som har til hensigt at stoppe corona-smitte.

I forslaget indgår det, at politiet kan få adgang til private hjem uden en retskendelse, for at tjekke om for mange mennesker er samlet i hjemmet.

Den del af lovforslaget ændres nu, oplyser Naalakkersuisuts lovkontor til Sermitsiaq.AG.

Det bliver præciseret i forslagets paragraf 6 stk. 2, at politiets ret til at undersøge lokaler og lokaliteter ikke gælder private hjem, oplyser kontoret.

Det ændrede lovforslag vil blive sendt til Inatsisartut i løbet af tirsdag. Flere partier har krævet paragraffen ændret, hvis de skulle kunne støtte lovforslaget.

