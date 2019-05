Kovending: Demokraterne støtter opkøb af aktier

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 29. maj 2019 - 15:26

Demokraternes fungerende formand, Randi Vestergaard Evaldsen indrømmer overfor Sermitsiaq.AG, at der er sket en kovending af partiets holdning til købet af af Air Greenland-aktier.

- Vi mener, at politik ikke skal baseres på stædighed, eller stilstand. For os er det altid vigtigere at opnå det bedste resultat, derfor har vi været med til, at Selvstyret bliver eneejer af Air Greenland, siger Randi Vestergaard Evaldsen.

Demokraterne presset

Siden lufthavnspakken tilbage i november 2018 blev vedtaget, har det være Naalakkersuisuts plan om at overtage SAS’ og den danske stats aktier.

Demokraternes formand, Niels Thomsen, har overfor Sermitsiaq.AG ellers sagt, at partiet ikke ville gå med til et fuldt selvstyreejet luftfartselskab.

- Demokraterne fastholder sit krav om at Selvstyret ikke skal overtage Statens og SAS' aktiepost i Air Greenland, sagde Niels Thomsen til Sermitsiaq.AG den 15. november 2018.

Men presset fra SAS og den danske stat har resulteret i en komplet kovending af Demokraternes holdning, og det skete i løbet af seks måneder.

- Når lufthavnsudvidelserne er færdige, er det nødvendigt med investeringer i mere velegnet flyflåde. Staten og SAS var ikke til at rokke, og vil ikke investere i flyflåden, men ville kun have udbytte af selskabet. Derfor er vi glade for handelen, siger Randi Vestergaard Evaldsen.

Investeringer på 1 milliarder kroner

Air Greenland står overfor en større investering, når de nye lufthavne står klar. Investeringerne på ny flyflåde, der skal erstatte flyet Norsaq, vil løbe op på 1 milliarder kroner. Demokraterne mener, at det er nødvendigt med investeringerne for at øge Air Greenlands værdi i fremtiden.

- Grønland har ikke råd til at stå stille. Vi må investere, og vi tror på, at vi kan øge selskabets værdi ved at investere i ny flyflåde, så det skal vi selvfølgelig, siger hun.