Hvad koster en to-værelses i Tasiilaq

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 15. februar 2022 - 14:01

Naleraq-politikeren Emanuel Nûko har spurgt Naalakkersuisut om, hvad koster det at gøre noget ved boligmangel i Tasiilaq og i østgrønlandske bygder.

Politikeren har helt konkret spurgt, hvad det vil koste at bygge nye to og tre værelsesboliger.

I sit svar oplyser naalakkersuisoq for infrastruktur Mariane Paviasen (IA), at Selvstyret ikke har bygget boliger i Tasiilaq i en årrække, og derfor kan Mariane Paviasen og hendes departement kun komme med en indikation på prisen.

Derfor bruger naalakkersuisoq de erfaringer, som Selvstyret har med byggeri af typehuse i bygder og yderdistrikter til at komme med et bud på priserne i Tasiilaq og omkringliggende bygder:

Tasiilaq: 2 værelsesbolig estimeres til 3,7 mio. kr. og 3 værelsesbolig estimeres til 4,0 mio. kr.

Bygder: 2 værelsesbolig estimeres til 3,2 mio. kr. og 3 værelsesbolig estimeres til 3,7 mio. kr.

Den højere estimeret pris i Tasiilaq skyldes der er indregnet vandstikledning og kloak, hvorimod der i bygderne er indregnet vandtank og gråt spildevand.

Kan blive dyrere

Mariane Paviasen tager forbehold for, at manglende konkurrence blandt entreprenører kan gøre det dyrere at bygge i Østgrønland i forhold til på vestkysten.

- Entreprenørstanden på østkysten ikke er stor, hvilket kan have indvirkning på priser ved en licitation, pga. manglende konkurrence, står der i svaret.

Der kan på den anden side være gevinster at hente, hvis man laver en plan for at opføre boliger over en årrække, så entreprenøren kan planlægge.