Kort-tegninger af Arktis udstilles

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 01. august 2021 - 13:11

Kunstneren Janne Breinholt Bak fløj hen over nordpolen i 2017, og her blev hun så fascineret af landskabet, at hun begyndte at studere alt fra korttegninger fra 1500-tallet til Google Maps-tegninger fra nutiden.

- Kort bærer på store fortællinger om, hvem vi er, og hvordan vi har opfattet os selv som del af verden. Det fænomen er for mig at se særligt tydeligt med stormagternes krav på den arktiske havbund, fortæller Janne Breinholt Bak.

Kunstneren er vokset op med en far, der var landmåler, og det har bidrage til hendes fascination af historien bag kortlægning af lande.

Mandag vil der være fernisering af kunstnerens værker på en udstilling i Maniitsoqs museum fra kl. 19.00. Som et særligt tiltag får børn også mulighed for at udstille.

- I forbindelse med udstillingen afholder Maniitsoq Museum en workshop for børn i alderen 8-13 år hvor børnene vil komme til at spille musik og tegne. Deres tegninger vil blive udstillet sammen med Janne Breinholt Baks værker onsdag den 4. august, hvor alle er velkomne til at se udstillingen, siger museumslederen Peter Nygaard.

Stor interesse for Arktis

- Udstillingen udforsker forholdet mellem de arktiske stormagters korttegninger omkring Nordpolen, de arktiske myter, erobringstrangen hos nationer såvel som enkeltpersoner og den nationale selvforståelse, stregerne på Arktis-kortet er udtryk for.

- Samtidig peger den på, at de streger, der i disse år sættes på Arktis-kortet, også er et provisorisk udtryk for den tid, stregerne er sat i. Arktis er under forandring, siger Peter Nygaard om udstillingen.

Børn og borgere i Maniitsoq kan opleve udstillingen i museet fra mandag den 2. august frem til 30. september.

Udstillingen drager videre til Qeqertarsuaq Museum i foråret 2022. Udstillingen har været udstillet på Galleri Tom Christoffersen i Danmark.