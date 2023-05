Kort opdateret: Repræsenterer et kæmpe stykke geologisk arbejde

Anders Rytoft Onsdag, 17. maj 2023 - 14:03

Geologiske kort er essentielle for at forstå et lands geologiske historie og dermed understøtte efterforskning efter de råstoffer, der er så vigtige for vores samfund - ikke mindst i forbindelse med den grønne omstilling.

Det mener Mikael Pedersen, der er statsgeolog for afdeling for fortlægning og mineralske Råstoffer i GEUS. Hans udmelding kommer i kølvandet på den nyeste opdatering af det digitale geologiske kort over Grønland i skalaen 1:500.000.

- Den geologiske viden om Grønland bliver hele tiden større, og det kræver løbende relevante revisioner af det geologiske kort over Grønland at holde det ajour, oplyser GEUS i en meddelelse.

Her fremgår det, at meget af den nyeste viden om Grønland er blevet indarbejdet.

Digital løsning er nemmere at bruge i praksis

GEUS har i over 70 år arbejdet på at kortlægge Grønlands geologi.

Det nye kort er en del af GEUS’ løbende arbejde, der ud over ny kortlægning omfatter samling og ensretning af de eksisterende trykte kort i en mere brugervenlig, digital løsning.

- Selvom det nye geologiske kort i 1:500.000 ”kun” er et oversigtskort, er det p.t. det bedste sømløse kort, der dækker hele Grønland, siger statsgeologen.

Han oplyser, at kortet repræsenterer videnskabeligt arbejde udført af mere end 1000 geologer og teknikere igennem årene.

Du kan se det digitale geologiske kort HER.