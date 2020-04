Kort nyt: Corona-krisen verden rundt

Ritzau / Redaktionen Torsdag, 09. april 2020 - 09:44

Storbritannien

Det seneste døgn er antallet af døde coronasmittede i Storbritannien steget med 881. Det meddeler det britiske sundhedsvæsen (NHS) ifølge nyhedsbureauet Reuters. Dermed er i alt 7978 personer indtil videre døde, mens de var smittet med coronavirus. Tallene er opgjort frem til onsdag eftermiddag. Onsdag lå tallet for det foregående døgn på 938 dødsfald.

Italien

I det seneste døgn har landet registreret 610 dødsfald blandt personer smittet med coronavirus. Dagen inden var antallet af døde 542. Dermed har det sydeuropæiske land registreret i alt 18.279 coronadødsfald, siden virusudbruddet ramte landet i februar.

Polen

Polens borgere vil få pligt til at bære mundbind, når de forlader deres hjem, for at hindre smitte med coronavirus. Desuden forlænges følgende tiltag med 10 dage: Lukning af parker, storcentre, biografer og meget andet.

Sverige

Der er i det forløbne døgn registreret 106 døde i Sverige med coronavirus, oplyser den svenske sundhedsstyrelse. Tallet var dagen forinden 96. Det samlede dødstal har nu nået 793. 719 personer er indlagt til behandling på hospitalernes intensivafdelinger. Den svenske dødsrate er flere gange højere end den danske, og forskellen er endnu større i forhold til Norge.

Danmark

Torsdag er 237 personer i Danmark døde, efter at de var smittet med virusset. Det er en stigning på 19 personer fra onsdag. På den positive side sker der et fortsat fald i antallet af indlagte. Torsdag er 433 personer indlagt med coronavirus. Det er 20 færre end onsdag.

Spanien

Antallet af døde coronasmittede i Spanien er inden for seneste døgn opgjort til 683, oplyser sundhedsministeriet i Madrid torsdag. Dagen inden var døgnets dødstal 757.Det samlede dødstal under coronaepidemien opgøres til 15.238.

USA

USA har registreret 1873 coronarelaterede dødsfald de seneste 24 timer. Det viser tal fra Johns Hopkins University torsdag morgen. Onsdag var tallet 1972. I alt er 14.768 døde i USA.

Danmark

Regeringen laver en ny låneordning til små og mellemstore virksomheder, som vil blive polstret med op til 35 milliarder kroner, oplyser Finansministeriet torsdag. Konkret er der tale om den moms, som virksomhederne har indbetalt i marts, der vil blive tilbagebetalt som et lån. Lånet vil være rentefrit og skal tilbagebetales 1. april 2021.

En femtedel af de personer, som den seneste måneds tid er blevet testet positiv for coronavirus, er sundhedspersonale. Det er facit, efter at sundhedsmyndighederne den 11. marts åbnede for, at ansatte i sundhedsvæsnet i højere grad kunne testes for coronavirus. Tallene stammer fra en ny rapport fra Statens Serum Institut (SSI). Siden midten af marts er 9663 sundhedspersoner blevet testet for coronavirus, og cirka ti procent af dem har testet positiv.

Storbritannien

Premierminister Boris Johnsons tilstand er stabil, og han er i bedring på den intensivafdeling i London, hvor han er indlagt med Covid-19. Det fortæller den britiske kulturminister, Oliver Dowden, til BBC.

Fattigdom

Coronakrisen kan tvinge 500 millioner mennesker ud i fattigdom. Det advarer den internationale hjælpeorganisation Oxfam om i en ny rapport.For ikke at miste årtiers fattigdomsbekæmpelse ønsker organisationen, at verdens rigeste lande skal blive enige om en større hjælpepakke. Oxfam ønsker blandt andet en gældsafskrivning på omkring seks milliarder kroner.

Formel 1

Formel 1-løb uden tilskuere kan blive løsningen på at få skudt sæsonen i gang, siger Formel 1-direktør. Lige nu er Det Franske Grandprix det første på kalenderen i den sidste weekend i juni. Formel 1-direktør Ross Brawn siger til Sky Sports, at Formel 1-sæsonen stadig kan nå at indeholde mellem 8 og 19 løb. Det afhænger af, om man kan køre fra juli eller oktober.