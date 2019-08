Kontrakt om lufthavne er underskrevet

Walter Turnowsky Tirsdag, 13. august 2019 - 16:30

Midt på en dag med intern uro i Siumut, hvor lufthavnsprojektet har spillet en indirekte rolle, har Kalaallit Airports International A/S og Munck Gruppen A/S nu indgået hovedentreprisekontrakterne om anlæggelse af nye landingsbaner i Nuuk og Ilulissat.

Det sker efter at et flertal i finansudvalget inklusive Siumuts udvalgsmedlemmer fredag opfordrede til at sætte underskrivelsen i bero.

Men den opfordring valgte Naalakkersuisut altså ikke at følge.

- Entreprisekontrakterne er indgået i henhold til og indenfor rammerne af den af Inatsisartut i 2018 vedtagne anlægslov, skriver Kalaallit Airports i en pressemeddelelse.

Oprindeligt var det planen, at kontrakterne i dag skulle underskrives ved en offentlig ceremoni i Nuuk. Men fredag blev den ceremoni aflyst med henvisning til 'planlægningsmæssige og logistiske årsager'.

I stedet for blev kontrakterne underskrevet i København uden en offentlig ceremoni.

Start 1. oktober

Munck Gruppen begyndte allerede straks efter, at der var opnået enighed om kontrakterne i juli måned at forberede arbejdet.

De egentlige anlægsarbejder starter efter planen senest 1. oktober i år. Begge lufthavne skal efter planen stå færdige i slutningen af 2023.

- Fra selskabets side ser vi meget frem til at anlægsarbejderne for alvor går i gang efter mere end tre års intenst forarbejde, siger, siger administrerende direktør i Kalaallit Airports, Peter Wistoft i en pressemeddelelse.

- Det har været en stor fornøjelse at arbejde tæt sammen med de kompetente og stærkt engagerede medarbejdere og rådgivere, og vi ser frem til at fortsætte et tilsvarende godt samarbejde med Munck Gruppen A/S. Sammen med Munck Gruppen A/S vil vi arbejde på at gennemføre projekterne til den aftalte tid og pris, og på at reducere generne for lufthavnenes naboer mest muligt mens arbejdet pågår, ligesom vi løbende vil informere om projekternes fremdrift.

Bygninger udbydes i 2020

Lufthavnsbygningerne i begge lufthavne udbydes efter planen i 2020, og vil omfatte tidssvarende og moderne lufthavnsterminaler, nye kontroltårn, og nye servicebygninger. Også disse skal efter planen stå færdige i slutningen af 2023.

Udover indgåelsen af entreprisekontrakterne med Munck Gruppen har Kalaallit Airports International A/S tillige indgået de endelige låneaftaler på i alt 900 millioner kroner med den danske Stat og med Den Nordiske Investeringsbank, således at den mellem den danske regering, Naalakkersuisut og Kalaallit Airports International A/S aftalte finansiering af lufthavnsprojekterne er på plads.