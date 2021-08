Kontakttallet i DK er for fjerde uge på 1

Ritzaus Bureau Tirsdag, 17. august 2021 - 16:51

Kontakttallet er beregnet til 1,0.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter tirsdag.

- Kontakttallet er igen beregnet til 1. Det er fjerde uge i træk, hvor vi måler en stabil epidemi, skriver Magnus Heunicke.

Et kontakttal på 1,0 svarer til, at ti coronasmittede i gennemsnit smitter ti andre.

Med andre ord vil epidemien hverken stige eller falde, når det ligger på 1,0.

Sundhedsmyndighederne offentliggør ugentligt kontakttallet, og de sidste fire uger har det været 1,0.

Epidemien er stabil

I ugerne forinden - i juli - har kontakttallet været over 1,0. Det vil sige, at epidemien på det tidspunkt blev vurderet til at være let stigende.

For eksempel var kontakttallet i midten af juli oppe på 1,3. Det var det højeste kontakttal i 11 måneder.

Siden har det været nedadgående, og nu er epidemien i Danmark altså nede på et stabilt niveau.

Kontakttallet bliver fulgt med interesse, da det siger noget om, hvorvidt smitten er på fremmarch eller tilbagetog.

Opfordrer fortsat til vaccine

Det siger til gengæld ikke noget om antallet af smittetilfælde i samfundet.

Kontakttallet beregnes ved at se på smittesituationen for halvanden uge siden. Derfor er tallet til en vis grad bagudskuende. Men det bliver alligevel brugt som et element i myndighedernes overvågning af coronasituationen.

I sit opslag på Twitter opfordrer Magnus Heunicke til, at man bliver vaccineret for at beskytte befolkningen mest muligt mod coronavirus.

- Vi har brug for den maksimale beskyttelse mod corona i DK, så bliv vaccineret i dag, skriver ministeren.