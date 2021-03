Konsulentvirksomhed indgår samarbejde med norsk firma

redaktionen Søndag, 07. marts 2021 - 14:59

Den grønlandske konsulentvirksomhed Greattalks har indgået et tæt samarbejde med folkene bag firmaet FuelBox.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Samarbejdet giver Greattalks flere strenge at spille på men også et værktøj der passer præcist ind i det virksomheden ønsker at udbrede, nemlig de gode snakke. Sammen og på tværs af alle former for organisationer.

- De gode samtaler er vores passion. Selvom vi laver mange spændende projekter, så er de gode samtaler, relationer og samarbejdskultur vores absolutte omdrejningspunkt. Det er fundamentet for alt det arbejde vi laver, siger ejerne af virksomheden, Carsten Olsen og Sonja Sørensen.

Ser frem til samarbejdet

Det norske selskab bag, Fuel It AS, har i dag otte ansatte som arbejder sammen med myndigheder og erhvervsliv for at bidrage til at implementere FuelBox, både boksene og FuelBox app som blev lanceret i 2020, som et værktøj for at udvikle mennesker, relationer og kultur.

Og det norske firma ser frem til samarbejdet med Carsten Olsen og Sonja Sørensen.

- Vi glæder os over, at Greattalks skal samarbejde med os. At være nysgerrig og stille hinanden spørgsmål og dele med hinanden skaber tilstedeværelse, anerkendelse, forståelse, læring, tillid, respekt, tilhørighed og endda kærlighed - og det er noget, vi har brug for mere i vores hjem, skoler, arbejdspladser og samfund, siger Berta Lende Røed fra FuelBox.

Styrke kulturen

Parterne har haft indledende snakke frem og tilbage via nettet.

- Vi har oplevet en rigtig god energi og et ønske om at ville det samme. Vi motiveres af at have gode samarbejdsrelationer og sidde rundt om bordet og lytte og bidrage til gode løsninger. I FuelBox har vi fundet noget unikt og glæder os til rejsen.

- At styrke en samarbejdskultur starter med den gode snak. Det er de gode snakke der er med til at styrke relationer i teams og mellem kollegaer. Hvem der er på holdet, betyder mindre end hvordan teammedlemmer, kollegaer eller børnene i klassen interagerer. Vi har her et værktøj der kan styrke vores kultur, lyder det fra Sonja og Carsten.