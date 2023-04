Konsulenter vil udfordre læringsmetoder

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 13. april 2023 - 07:43

Helene Broberg Berthelsen og Mitdlarak Lennert er gået sammen i et samarbejde for at tilbyde folkeskoler om kurser i ledelse og evalueringer for at løfte folkeskolen.

Helene Broberg Berthelsen, PD i ledelse og uddannelsesinstitutioner og Mitdlarak Lennert, Ph.d. i Arktiske Studier, barsler med en koncept for at gå ind og støtte op omkring folkeskoler med at arbejde ud fra elevcentreret undervisning således man bedre kan opnå fastsatte mål, skriver de to i en pressemeddelelse.

Overfor Sermitsiaq.AG uddyber Helene Broberg Berthelsen, tidligere skoleinspektør i Atuarfik Hans Lynge i Nuuk og tidligere styrelseschef i socialstyrelsen, at hun sammen med Mitdlarak vil komme ind på lærernes måde at undervise på, hvor elevcentreret undervisning bliver centralt:

-Vi har tendens til at lægge resultater i tal og generelt holde en undervisning, hvor vi kigger på klassen som helhed. Vi har et koncept som inddrager elevernes status quo i forhold til indlæring som vi ønsker at integrere i folkeskolerne. Konceptet har fokus på den enkelte elev og elevens kundskaber, så vi derved kan sammensætte undervisningen efter den enkelte elever i tæt samarbejde med lærerne i de enkelte trin, siger Helene Berthelsen.

Hun oplyser, at hun sammen med sin tidligere lærestab i Atuarfik Hans Lynge har haft god erfaring med det koncept.

Løbende evaluering frem for kolde tal

Mitdlarak Lennert, som kører sin egen virksomhed hvor hun tilbyder evaluering og kurser, er gået sammen med Helene Broberg Berthelsen for at gøre de eksisterende evaluerings- og tilsynsmodeller mere effektiv for folkeskolerne.

De to selvstændige er allerede i gang med en dialog med de forskellige kommuner omkring muligheder for at løfte niveauet af folkeskoler i Grønland.

- Samtlige skoler er jo allerede i gang med at forbedre resultaterne, og vi tror på at vi med vores koncept kan hjælpe med at støtte op omkring deres arbejde. Når det kommer til evaluering af folkeskolen, så ligger fokus på kolde tal og karakterer nu, siger Mitdlarak Lennert og tilføjer:

- Jeg ser muligheder i løbende evalueringer, også når det kommer til den enkelte elev, så elevernes udvikling kan følges mere tæt af skolen, kommunen og kommunalbestyrelseFordele ved løbende evalueringer er, at der kan handles hurtigt, hvis udviklingen ikke går efter hensigten, siger hun.

Skolernes behov i front

Helene Broberg Berthelsen og Mitdlarak Lennert understreger, at folkeskolernes behov vil ligge forrest i konceptet.

Konceptet er en samlet pakke med kurser og evalueringsværktøjer, hvor skolerne får fagligt input, sparring i implementeringen af de nye værktøjer og løbende evaluering af udviklingsprocessen. Ved etableret samarbejde vil den enkelte skoles behov være central i samarbejdsforummet.

Konsulenterne understreger, at de vil tage udgangspunkt i folkeskolernes rammer og være med til at støtte de eksisterende tiltag i de enkelte folkeskoler. Helene Broberg Berthelsen påpeger, at man skal huske på, at hver elev har sin egen læringsmåde, som bør støttes for at undervise eleven optimalt.

- Vi tror på, at elevcentreret undervisning samt elevcentreret skoleledelse vil give et godt udgangspunkt til at give alle skolelever et rart sted at komme til med respekt for hinandens forskelligheder. Vi glæder os til i samarbejde med skolerne at arbejde for en elevcentreret tilgang og styrke eksisterende indsatser, siger Helene Broberg Berthelsen og Mitdlarak Lennert.