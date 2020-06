Konsul: Dejligt at komme i gang

Merete Lindstrøm Torsdag, 11. juni 2020 - 16:03

Onsdag åbnede det nye amerikanske konsulat i Nuuk, og specielt én person var glad for begivenheden. USA´s konsul Sung Choi har arbejdet for at gøre konsulatet til en realitet længe, og han mener, det er en milepæl i samarbejdet mellem USA og Grønland.

- Det er kulminationen på mere end et års arbejde, og det er en ny begyndelse i samarbejdet mellem vores to lande, siger Sung Choi til Sermitsiaq.AG.

Konsulen påpeger, at det i et historisk perspektiv er vigtigt, at USA officielt er tilbage i Grønland, efter at have været fraværende siden 1953. Han understreger, at det bliver de lokale medarbejdere, der bliver grundstenen i det diplomatiske arbejde, fordi de vil stå for kontinuiteten, mens de amerikanske diplomater kun arbejder her to år ad gangen. Sung Choi har dermed kun et år tilbage på posten.

Mangler en medarbejder endnu

Sung Choi fortæller, at der allerede fundet to af tre lokale medarbejdere, og at en tredje stilling bliver slået op i den kommende tid.

- Det er så godt at komme i gang med at arbejde med vores medarbejdere her. Det er virkelig vigtigt, at vores lokale medarbejdere får den opbakning og støtte, de har brug for, for det er dem, der varetager vores interesser her i landet, siger han.

I løbet af sommeren ankommer endnu en amerikansk diplomat til byen, som til at begynde med, skal bruge sin energi på at kommunikere mere på de sociale medier. Både i form af, hvad der bliver lavet på konsulatet men også for at åbne op for mere interaktion med befolkningen, fortæller Sung Choi.