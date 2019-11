Konservativ ordfører: Pinligt med ringe dansk interesse for Grønland

Walter Turnowsky Mandag, 18. november 2019 - 10:10

Den konservative grønlandsordfører Rasmus Jarlov har aldrig lagt skjul på, at han er en overbevist tilhænger af at bevare Rigsfællesskabet.

Samtidig siger han, at det største problem for Rigsfællesskabet muligvis ligger i den danske uvidenhed om forholdende i Grønland og på Færøerne.

- Det er enormt underprioriteret i den danske offentlighed, og det syntes jeg er ret pinligt fra dansk side, at der ikke er mere interesse for, hvad der foregår i Nordatlanten, siger han.

Ordene faldt på en konference om stormagternes stigende interesse for Arktis, som blev holdt i folketinget fredag. I den forbindelse blev et panel af folketingspolitikere spurgt, om Donald Trumps famøse købstilbud havde været et nødvendigt spark bag i.

- Ignorante

Rasmus Jarlov selv mener, at han bestemt igennem årene har engageret sig i spørgsmål vedrørende Grønland og Færøerne, men erkender, at det ikke er det generelle billede.

- Hvis der er én ting, der virkeligt er ærgerligt for grønlændere og færinger, så er det at komme ned til Danmark og så opdage, at selvom man selv taler sproget og følger med i, hvad der foregår i Danmark, så møder man nogle danskere, som er totalt ignorante om, hvordan der er deroppe. Det er med til at ødelægge følelsen af fælleskab, måske mere end noget andet.

- Og derfor syntes jeg, det er meget vigtigt at vi får et meget større fokus på, hvad der foregår deroppe. At Danmarks Radio viser noget mere, hvad der sker, at det fylder i folkeskolen. At vi også i folketinget interesserer os mere for det, og at vi også inddrager de grønlandske folketingsmedlemmer meget mere, siger han.

Grønlandske MFere skal med i forsvarsforlig

Han støtter Aaja Chemnitz Larsen (IA) i hendes bestræbelser på, at de grønlandske folketingsmedlemmer skal være med helt inde i maskinrummet i arbejdet i folketinget og regeringen.

- Jeg har længe plæderet for, at Aaja skal komme med i vores forsvarsforlig, fordi forsvaret fylder så meget i Grønland, at det faktisk er ret underligt, at vi så ikke har nogle grønlandske politikere med i forsvarsforliget, fordi det er jo et fælles anliggende. Det er nogle danske politikere, som ikke helt forstår det her med, hvordan Rigsfællesskabet fungerer og som siger, at forsvaret er et dansk anliggende.

- Der er ikke noget, der hedder danske anliggender. Der er noget, der hedder grønlandske og færøske særanliggender og så er det fælles anliggender. Og fælles anliggender beslutter man i den danske regering, som er regering for hele Rigsfællesskabet og i det danske folketing, som er folketing for hele Rigsfællesskabet, og derfor skal de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer også involveres meget mere, mener Rasmus Jarlov.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) takkede for støtten

- Selvfølgelig skal vi sidde med i forsvarsforliget, sagde hun og tilføjede at det tegner positivt med hensyn til under en eller anden form at blive del af forsvarsforliget.