Konkurrent utilfreds med Eimskips samsejlads med RAL

Redaktionen Søndag, 13. oktober 2019 - 10:01

Selvom de islandske konkurrencemyndigheder godkendte aftalen om samsejlads mellem Royal Arctic Line og Eimskip, så fastslog de samtidigt, at det strider mod den islandske konkurrencelov.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Efter flere møder med både Samskip, Eimskip og RAL fremkom den islandske konkurrencemyndighed, Samkeppniseftirlitið i foråret med en afgørelse, hvori det fremgår, at de to rederiers aftale ikke er forenelig med den islandske konkurrencelovs kapitel 10, men at de undtagelsesvis får en godkendelse til samarbejdet for en fem-årig periode og under visse betingelser.

Konkurrenten Samskip mener dog, at Eimskip i forvejen har en dominerende position i Island, som de nu får fem år til at udbygge.

- På den korte bane bliver der formentlig tale om en forbedring for det grønlandske marked med en fast ugentlig service. På den lange bane kan samarbejdet dog betyde, at Eimskip med støtte fra RAL vokser sig endnu større på Island, og dermed i højere grad end i dag vil kontrollere priserne, siger Samskips vicedirektør Gudmundur Thor Gunnarsson til avisen Sermitsiaq.

- Og når en aktør bliver for stor i markedet, sker der ofte det, at de hæver priserne. Det kan få betydning for kunderne både på Island og i Grønland. Endelig er det også værd at påpege, at der i aftalen står, at RAL vil subsidiere en del af Eimskips omkostninger. Man kan argumentere for, at det ikke er særlig godt for Grønland, at et offentligt selskab subsidierer omkostninger til et privat selskab på Island, siger Gudmundur Thor Gunnarsson.

RAL afviser kritikken med henvisning til, at Samskip fået deres indsigelser afvist af den islandske konkurrencemyndigheder og senere endeligt af ankenævnet.

Du kan læse mere om kritikken fra Samskip i avisen Sermitsiaq, som du kan købe adgang til nedenfor: