Konkurrencen får konsekvenser

- Øget konkurrence er en naturlig udvikling, når de nye lufthavne åbner, siger Air Greenlands direktør Jacob Nitter Sørensen til spørgsmålet om, hvad Air Greenland siger til øget konkurrence på Atlantruten, når de nye internationale lufthavne åbner.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- I udgangspunktet er dette godt for forbrugerne, så vi hilser denne udvikling velkommen, så længe konkurrencen sker på lige vilkår for alle flyselskaber. Det vil være godt for både Air Greenland og Grønland, hvis vi kan tiltrække nye passagerer fra nye markeder, og derved gøre den samlede passagermængde større.

Det vil være en fordel for os alle.

Kun konkurrence i højsæsonen

Omvendt vil det ikke være godt for hverken Air Greenland eller Grønland, hvis der kun konkurreres på de eksisterende gode ruter i højsæsonen. Som samfund har vi jo brug for, at der er flyforbindelser ind og ud af landet hele året, siger Jacob Nitter Sørensen til Sermitsiaq.

