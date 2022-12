Kongresudvalg modtager Trumps selvangivelser efter strid

Ritzau Torsdag, 01. december 2022 - 07:09

Et udvalg under Repræsentanternes Hus har modtaget tidligere præsident Donald Trumps selvangivelser.

Det sker efter en årelang juridisk strid mellem det demokratiskledede udvalg og den tidligere republikanske præsident.

Trump beskylder udvalget, The Ways and Means Committee, for at være politisk motiveret.

Det var en højesteretsbeslutning, som banede vejen for, at udvalget kunne modtage selvangivelserne.

- Finansministeriet har efterkommet sidste uges domstolsbeslutning, siger en talsmand for ministeriet i en udtalelse på e-mail onsdag.

Udvalget har ønsket selvangivelser fra 2015 til 2020.

Det magtfulde kongresudvalg tager sig af spørgsmål vedrørende blandt andet skattelovgivning.

Vil vurdere behov for ny lovgivning

Selvangivelserne vil udvalget bruge til at fastslå, om myndigheden IRS udfører ordentlig regnskabsrevision af præsidentielle skatteforhold.

Udvalget vil også se på, om der er brug for ny lovgivning. Medlemmerne får dog muligvis ikke lang tid til at se selvangivelserne igennem.

Republikanerne får nemlig flertallet i Repræsentanternes Hus i januar.

Det står ikke umiddelbart klart, hvad der derefter sker med selvangivelserne i udvalget.

Trump er den første amerikanske præsident i 40 år, der har nægtet at offentliggøre sine skatteoplysninger.

Har der været interessekonflikter?

Det er ikke et lovkrav, at en præsident gør det. Men Trumps afvisning har rejst spørgsmål om, hvorvidt der har været interessekonflikter i løbet af hans embedsperiode.

Den tidligere republikanske præsident meddelte for nylig, at han igen vil forsøge at gå efter posten.

Det er tredje gang i træk, at han forsøger at blive valgt. Første gang - i 2016 - lykkedes det, mens demokratiske Joe Biden vandt valget i 2020.