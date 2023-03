Kongresmedlemmer griller TikTok-chef om spionage og selvskade

Ritzau Fredag, 24. marts 2023 - 06:56

I over fem timer blev TikToks administrerende direktør, Shou Zi Chew, torsdag grillet under en høring i den amerikanske Kongres.

Her stillede både demokrater og republikanere kritiske spørgsmål til den Harvard-uddannede tidligere bankmand om TikToks påståede forbindelser til den kinesiske stat og den fare, den kinesiskejede videoapp kan udgøre for teenagere.

Shou Zi Chew vidnede for udvalget for energi og handel i Repræsentanternes Hus i USA, hvor flere politikere ønsker at forbyde appen. De frygter, at den kinesiske stat kan overvåge og misbruge oplysninger fra TikTok-brugere.

Den 40-årige singaporeaner skulle foran udvalget forsøge at modvirke en voksende stemning i amerikansk politik for at forbyde TikTok af hensyn til den nationale sikkerhed.

- Et privatfirma

- ByteDance er ikke ejet eller kontrolleret af den kinesiske regering. Det er et privat firma, sagde Shou Zi Chew med henvisning til det kinesiske selskab, der ejer TikTok.

Den udtalelse lod dog til at prelle af på udvalgsformand Cathy McMorris Rodgers.

- Vi har gentagne gange set, at TikTok er gået ned ad en vej med mere kontrol, overvågning og manipulation. Din platform burde forbydes, sagde hun til den administrerende direktør.

De amerikanske politikere konfronterede også Chew med eksempler på unge TikTok-brugere, som promoverer selvmord eller udfører farlige stunts.

Erkendte data-problem

- Din teknologi fører bogstaveligt talt til døden, lød det fra kongresmedlem Gus Bilirakis.

Han talte på vegne af en familie blandt de tilhørende, hvis søn blev dræbt i en togulykke, som familien hævder var relateret til hans brug af TikTok.

Ifølge TikTok selv har appen 150 millioner brugere i USA.

I en særlig ophedet ordveksling blev Chew tvunget til at erkende, at nogle personlige oplysninger om amerikanere fortsat er underlagt kinesisk lov. Han insisterede dog på, at dette snart vil blive ændret.