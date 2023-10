Kongehusets 18-års fødselar fejres - to unge grønlændere skal med

Ritzaus Bureau, Thomas Veirum Søndag, 15. oktober 2023 - 08:21

Prins Christian fylder 18 år søndag, og det fejres dagen igennem i Danmark, hvor også unge fra Grønland vil deltage.

Sådan fejrer prins Christian sin 18-års dag Prins Christians 18-års fødselsdag markeres med vagtskifte og balkonhyldest på Amalienborg. Mere utraditionelt har kongehuset inviteret unge fra hele landet med, når han fejres ved et gallataffel. * Klokken 11.50: Livgarden med vagtskifte foran Christian VII's Palæ på Amalienborg. * Klokken 12: Prins Christian viser sig på balkonen på Frederik VIII's Palæ på Amalienborg. Han vil være omgivet af sine forældre, tre søskende og dronningen. * Klokken 17: Dronningen er vært ved et gallataffel på Christiansborg Slot. Blandt de inviterede er repræsentanter fra ungdomsorganisationer, ligesom 200 unge fra Danmark, Grønland og Færøerne er med. Hver kommune har udvalgt to 18-årige til at deltage i festen. Kilder: Kongehuset og Ritzau.

Kongehuset har således inviteret 200 jævnaldrende til gallafest på Christiansborg Slot søndag aften - herunder to fra Grønland.

Et udvælgelsesudvalg har på baggrund af 24 ansøgninger udvalgt Angititaq Motzfeldt fra Narsaq og Ivalu Grønvold fra Aasiaat, som deltagere i den royale fødselsdag.

Prins Christian har som bekendt udsigt til en dag at skulle være konge, og i forbindelse med at han bliver 18 år og myndig har han taget hul på oplæringen.

Tager på dannelsesrejse

Sammen med kronprins Frederik har han besøgt et ministerium, Højesteret, kirken, Forsvaret og Folketinget. Det skriver kongehuset på det sociale medie Instagram.

- I anledning af sin kommende fødselsdag tager prins Christian i programmet på en dannelsesrejse med den mission at blive klogere på en række af de bærende institutioner i det danske samfund, der fremgår af Grundloven, skriver kongehuset.

LÆS OGSÅ: To grønlandske deltagere er fundet til bal på slottet

Det er første gang, at offentligheden kommer tæt på prinsen. Han skulle have en barndom, der så vidt muligt mindede om andre børns, lød et tidligt ønske fra kronprinsparret.

De satte sønnen i børnehave nær Fredensborg Slot, på "Spirestuen", og siden i folkeskole i Hellerup, uden at det kastede stor opmærksomhed af sig.

Ivalu Grønvold fra Aasiaat og Angititaq Motzfeldt fra Narsaq skal deltage i fejringen af Prins Christian. Privat

Langt hen ad vejen er det lykkedes at holde ham ude af medierne, siger kongehusekspert og historiker på Syddansk Universitet Michael Bregnsbo.

- Han får så vidt muligt lov til at leve et teenageliv som andre. Men han er jo noget særligt, og derfor bliver han selvfølgelig indimellem eksponeret i medierne. Men det kunne have været sket i meget højere grad.

Skal deltage i første statsråd

Prins Christian går i 3.g på Ordrup Gymnasium nord for København. Foreløbig holder hoffet tæt med, hvad der skal ske, når studentereksamen er i hus.

- Når tid er, vil kongehuset orientere om prinsens videre ungdoms- og uddannelsesforløb, skrev kongehuset i en pressemeddelelse den 26. juni.

Næste skridt i den kongelige dannelsesrejse bliver, når prins Christian 14. november deltager i sit første møde i Statsrådet.

Her skal han afgive en erklæring om at ville overholde Grundloven, og herefter kan han udpeges som rigsforstander.