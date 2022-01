Konfliktløsning: Nøglen er det talte ord

Redaktionen Onsdag, 05. januar 2022 - 15:46

Den professionelle, anerkendende tilgang til sine medmennesker er kendetegnet for Jens-Kristian Kleist. Det viser summen af utallige avisudklip om netop Jens-Kristian Kleist, at han er en dedikeret ildsjæl, som gerne kæmper kampen med de udfordringer, der er.

For dem har der været mange af. Den største udfordring skete for 32 år siden. Nytårsmorgen i Narsaq, hvor Jens-Kristian Kleist stod i kirken og velsignede det nye år, 1990. Det var hans fjerde år, som præst.

Nytårsdag

- Lige efter nadveren gik jeg ned til våbenhuset, hvor jeg personligt ønskede folk et godt nytår, før de gik hjem hver til sit. Da der pludselig kom der en ung mand løbende forbi og råbte: - Der er blevet myrdet fem unge i nat! Min verden gik i stå, fortæller Jens-Kristian Kleist, der udover Nytårsgudstjenesten også skulle vie et islandsk ægtepar i kirken kl. 13.00 samme dag.

- Hvordan skulle jeg kunne gennemføre bryllupsceremonien, når byen lige har oplevet myrderier? spurgte Jens-Kristian Kleist. Han ringede til provsten i Qaqortoq for at spørge ham til råds. De to begivenheder stod i skærende kontrast til hinanden.

- Men provsten svarede, at jeg blev nødt til at gennemføre vielsen. Jeg tror, det var den vanskeligste vielse, jeg har foretaget mig. For mens byen var ved at gå i opløsning over myrderierne, stod jeg og viede et par i kirken, husker Jens-Kristian Kleist, der forinden havde været i kontakt med politiet for at høre, hvilke familier i byen, som havde mistet en af sine kære til døden nytårsnat.

