En konfliktfyldt politisk proces

Mange borgere har igennem forskellige kanaler og sociale medier udtrykt deres tilfredshed med Naalakkersuisuts, partiledernes og epidemikommissionens indsats, både hvad angår inddæmning og hvad angår hjælpepakker til arbejdsmarkedet og erhvervslivet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ud over de faglige indsatser, som landslægen og politimesteren er ansvarlige for, i henhold til epidemiloven, har Naalakkersuisut og partilederne på tværs af koalition og opposition formået at håndtere krisen sammen på det politiske plan, også på trods af knaster i samarbejdet undervejs.

Fælles fodslag

Situationens alvor har således hjulpet partiformændene med at finde fælles fodslag igen.

Under partiledernes fælles pressemøde mandag morgen blev det tilkendegivet, at samarbejdet partierne imellem vil blive styrket. Dette set i lyset af partiledernes erkendelse af, at coronakrisen slet ikke er overstået, hverken lokalt her i landet eller internationalt, og ikke mindst set i lyset af, at landet nu er i en genåbningsproces, hvor risikoen for en decideret epidemi i samme takt også bliver større. Dette faktum har fået samtlige partiformænd til at signalere, at Grønland bør og skal stå sammen under genåbningsprocessen.

Men hvor stor opbakning har partilederne og i særdeleshed formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S)?

Uenighed på flere planer

Noget tyder nemlig på, at politikerne ikke kan lade være med at politisere coronakrisen. Alene debatten efter Naalakkersuisuts redegørelse om coronakrisen overlader befolkningen i en afgrundsdyb kløft, hvor sammenhold og fælles indsats slet ikke er det øverste på dagsordenen, men hvor politikerne på kryds og tværs forsøger at skyde hinanden ned med alle mulige og umulige motiver.

