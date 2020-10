Konflikter mellem hundeejere og hundekontrollører

redaktionen Onsdag, 28. oktober 2020 - 10:46

Ilannguaq Hansen er hundekontrollører af hundeslædehunde i Nordgrønland, og han fortæller om sine barske oplevelser på Avannaata Kommunias hjemmeside.

- Eksempelvis var en hundehvalp blevet bidt ihjel af en voksen hund, som vi var nødt til at aflive. Ejeren var ude og rejse på det tidspunkt, og da han vendte hjem, angreb han mig midt på gaden og overfusede mig på det groveste, fortæller han.

Måtte forklare loven

Herfra havde Ilannguaq Hansen forklaret loven omkring hunden til hundeejeren, at det er forbudt at holde bidske hunde, og at hunde, som angriber mennesker eller bider andre dyr ihjel, straks skal aflives.

- Vedkommende var overrasket og fandt først da ud af, hvorfor vi havde handlet, som vi gjorde, udtaler han på kommunens hjemmeside.

Klar opfordring til hundeejere

Især tre områder i lovene fører nogle gange til konflikter, nemlig påbuddet om at følge vaccinationsprogrammet, påbuddet om, at hundene over seks måneder skal holdes lænkede eller holdes indespærrede i en løbegård samt forbuddet om at holde bidske hunde.

- Hundeejerne i Ilulissat er generelt opmærksomme på påbuddene og forbuddene i lovene, mens hundeejerne i den nordlige del af kommunen er mindre opmærksomme på deres pligter i forhold til loven.

- Der er sågar hundeejere i Uummannaq fjorden samt enkelte i Diskobugten, der vedholdende nægter at få indopereret mikrochip i deres hunde og har endda indsamlet underskrifter, som de sendte til daværende Naalakkersuisoq med ønsket om at friholde deres hunde, fortæller Ilannguaq Hansen.

Hundekontrolløren opfordrer derfor hundeslædeejerne at til at sætte sig mere ind i to love om hundehold, så der ikke skal ske konflikter.