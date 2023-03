Konference skal styrke arbejdet med sprogudvikling

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 28. marts 2023 - 17:57

Borgere i Grønland påvirkes af andre sprog som aldrig før. Skoleelever med grønlandsk baggrund snakker flydende engelsk, godt blandet med dansk, grønlandsk og eventuelt andre sprog.

Derfor finder Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Peter P. Olsen (IA) det vigtigt, at samfundet finder frem til anbefalinger der skal bevare og udvikle det grønlandske sprog.

Peter P. Olsen inviterer derfor til en konference ”Mål og pejlemærker i brugen og undervisningen af vort sprog” onsdag den 29. marts og torsdag den 30. marts.

Sproget skal udvikles

Her skal organisationer, foreninger, myndigheder, arbejdspladser, medier, uddannelsessteder, skoler, kommuner, departementer og andre deltagere arbejde med at styrke det grønlandske sprog.

- Formålet er at evaluere på brugen af det grønlandske sprog og udarbejde anbefalinger til den fremtidige udvikling af sproget, skriver departementet for uddannelse, kultur, idræt og kirke i en pressemeddelelse.

Debatten om det grønlandske sprog i samfundet blusser op med jævne mellemrum. Det har Sermitsiaq.AG dækket over en årrække, hvor artiklerne kan findes HER.

Naalakkersuisoq erkender, at det grønlandske sprog er fri for direkte undertrykkelse, men påpeger samtidigt, at der mangler en konstruktiv samfundsdebat om sprogets fremtid, forandring og udvikling.

Der skal laves langsigtet sprogpolitik

Peter Olsen efterlyser en række anbefalinger, som kan give politikerne redskaber til at lave langsigtet og bæredygtig sprogpolitik.

- Jeg er meget glad for, at vi i fællesskab kan sætte fokus på vores sprog, da det er et emne, der ligger mig nært. Det er vigtigt at sætte fokus på brugen og undervisningen i vort sprog, og diskutere sprogets fremtid, forandring og udvikling, udtaler Naalakkersuisoq Peter P. Olsen i en pressemeddelelse.

Konferencen holdes på grønlandsk og bliver simultantolket til engelsk. Konferencen er en opfølgning på sprogseminaret, der blev afholdt i oktober 2022.