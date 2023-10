Konference om job og uddannelse: Unge kommer selv med anbefalinger

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 19. oktober 2023 - 09:49

En længe ønsket konference er netop gennemført denne uge. Konferencen er blevet afholdt tirsdag og onsdag.

I alt 40 unge fra bygder og mindre byer har deltaget til en konference i Sisimiut, og drøftet løsningsforslag for de unge, der ikke er under uddannelse eller i beskæftigelse.

- Jeg er meget spændt på at høre, hvad de unge selv kommer til at foreslå og høre deres budskaber til politikerne. Jeg ser frem til at præsentere de unges budskaber til Naalakkersuisut og Inatsisartut efter konferencen, udtaler Naalakkersuisoq for sociale anliggender, familier, arbejdsmarked og indenrigsanliggender, Jess Svane (S) i en pressemeddelelse.

Bro mellem folkeskole og voksenlivet

Planen med konferencen er, at de unge selv kommer med forslag til hvordan de næste skridt fra folkeskolen til erhvervsliv eller uddannelse kan gøres nemmere.

Unge uden uddannelse eller beskæftigelse har længe været et hovedbrud hos politikerne.

De unges budskaber til partierne vil blandt andet blive brugt til at skabe bedre overgange fra folkeskolen til det videre uddannelsessystem og til arbejdsmarkedet.

- Jeg ønsker de unge to gode dage, hvor de får mulighed for at komme med deres bud på hvordan systemet skal indordne sig efter deres behov i forhold til uddannelse og beskæftigelse, siger han.

Også departementet for uddannelse er involveret i planlægningen af konferencen, der skal munde ud i konkrete anbefalinger til politikerne.