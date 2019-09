Konference om Børnekonventionen på trapperne

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 20. september 2019 - 15:02

UNICEF og Nakuusa er i gang med at forberede en todages konference om FN’s Børnekonventionen og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det sker i dagene 27. og 28. november 2019 og afholdes i Katuaq i Nuuk.

Når Børnekonventionen fylder 30 år den 20. november fejres dagen i flere lande, og Grønland vil markere dagen med to dages konference om børns rettigheder og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Konferencen

UNICEF Danmark håber, at konferencen vil være med til at styrke samarbejdet om konventionen med Grønland og ikke mindst med Selvstyret og Nakuusa.

- Netop i år er der særlig anledning til at sætte fokus på børns rettigheder, fordi Børnekonventionen fylder 30 år. Når vi inviterer til konference, er det blandt andet for at gøre status i forhold til Grønlands efterlevelse af Børnekonventionen: Hvad går godt og hvad mangler? Vi vil se på, hvordan Verdensmålsindsatser kan fremme børns rettigheder, siger Karen Hækkerup fra UNICEF Danmark, der fortæller, at UNICEF oplever en bred interesse fra grønlandske virksomheder og organisationer i samarbejde om Verdensmålene.

UNICEF og Nakuusa ønsker at gøre status over implementeringen af børns rettigheder i Grønland på konventionens relation til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

- Verdensmålene, der blev vedtaget i FN i 2015, har siden blevet en fælles global referenceramme til at fremme menneskerettigheder, bekæmpelse af ulighed, fattigdom og sult, øget ligestilling mellem kønnene, en fælles klimaindsats, økonomisk udvikling og meget mere, lyder det i en pressemeddelelse fra UNICEF.

Rettigheder kan styrkes af erhvervslivet

Flere kendte fortalere for Børnekonventionen holder tale under konferencen. Blandt andet Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge, og flere andre fra UNICEF i FN, Grønlands Råd for Menneskerettigheder og ICC.

- Grønlandsk erhvervsliv har mange vigtige og gode verdensmålsindsatser. Med denne konference vil vi gerne sætte særligt fokus på, hvordan erhvervslivet helt specifikt kan være med til at fremme børns rettigheder, gennem deres arbejde med FNs Verdensmål og CSR, lyder det fra Sara Olsvig, Programchef for UNICEF Danmark i Grønland.

Deltagelse i konferencen er gratis, og man kan melde sig til konferencen ved henvendelse til UNICEF senest den 25. oktober.