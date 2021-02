Konference om 300 års kolonisering

redaktionen Mandag, 01. februar 2021 - 08:31

I år kan Grønland og Danmark se tilbage på 300 års kolonisering og efterveer af det. I den forbindelse arrangerer Aalborg Universitet konferencen 'Grønland-Danmark 1721-2021'.

- Konferencen tilbyder sig selv som en platform for paneler, hvor forskerne vil sætte fokus på emner som de tidlige kulturmøder, økonomi og sikkerhedspolitik. Fælles for temaerne er, at de alle trækker tråde tilbage til 1721 og frem til i dag, skriver arrangørerne bag konferencen i en pressemeddelelse.

Panelernes diskussioner vil resultere i en række individuelle og kollektive publikationer, og arrangørerne har især opfordret unge forskere til at starte panelsessioner.

Fastlåste roller

Mens kernefokus er på forholdet mellem Grønland og Danmark, er panelsessioner, der går ud over disse for at diskutere Grønland i komparativt perspektiv eller som en del af en region i en stærkt sammenkoblet verden.

- I den nyere forskning kan vi identificere en tendens til, at Danmark har set sig som ”den gode kolonisator” sammenlignet med andre lande. Dette har skabt nogle fastlåste roller i de koloniale og postkoloniale relationer, også den dag i dag, siger lektor på Aalborg Universitet, Lill Rastad Bjørst, forud for konferencen.

Konferencen finder sted på Danmarks Nationalmuseum i København den 9. juni.