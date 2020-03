Kommunerne indgår corona-samarbejde

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 16. marts 2020 - 08:49

Kommunerne, der har ansvaret for store vitale samfundsopgaver såsom skoler og daginstitutioner, har erkendt, at det er bedst at samarbejde om fremtidige corona-tiltag.

Således har kommunerne aftalt, at de fem kommunaldirektører dagligt klokken 9.00 holder et møde med corona på dagsordenen. Borgmestrene tilknyttes mødet hver fredag, og når der er behov for deres tilstedeværelse.

Samme udfordring

- Vi står alle med den samme udfordring. Corona-beredskabet skal sikre, at fornuftige tiltag er gældende for alle. Med samarbejdet håber vi også, at vi undgår, at der blandt vore borgere er en ubegrundet frygt for, at der ikke er det nødvendige fokus på de samfundsopgaver, som vi varetager, oplyser kommunaldirektøre Lars Møller-Sørensen fra Kommuneqarfik Sermersooq til Sermitsiaq.AG.

Tidligere har man kunnet opleve, hvordan hovedstadskommunen i mandags i sidste uge udsendte krav til, hvordan kommunens medarbejdere skulle forholde sig, og hvor eksempelvis tjenesterejser til udlandet blev forbudt. Senere kom de øvrige kommuner drypvis med lignende krav til sine medarbejdere.

Skoler holdes åben – endnu

Kommunerne mener – i lighed med Epidemikommissionen – at det ikke er nødvendigt at lukke skoler og daginstitutioner, som situationen er i dag, hvor der ikke er konstateret coronavirus i landet.