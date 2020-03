Kommuner: Vi holder skolerne åbne

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 13. marts 2020 - 18:44

Kommunerne oplyser, at der allerede er iværksat forholdsregler for at undgå, at mange skoleelever opholder sig sammen, fremgår det af Kommuneqarfiks Sermersooqs hjemmeside.

- En eventuel lukning på nuværende tidspunkt, hvor der ikke er konstateret COVID-19 smittede i Grønland, kan få store konsekvenser for børnenes forældre, der skal finde alternative pasningsmuligheder til deres børn og i nogle tilfælde tage fri fra vitale arbejdspladser såsom sundhedsvæsenet, alderdoms- og plejehjem, lyder begrundelsen for ikke at lukke skoler og daginstitutioner.

Imidlertid understreges det, at “i det øjeblik, at det vurderes som mere sikkert og forsvarligt at lukke skolerne og daginstitutionerne, vil der blive grebet til handling”.

- Alle foranstaltninger er taget for at sikre borgere og ansattes sikkerhed og helbred, oplyser landets borgmestre.

Vitale funktioner

Kommunerne i Grønland er ansvarlige for en række vitale funktioner, som er nødt til at være arbejdsdygtige i tilfælde af, at virussen når Grønland.

- Vi ser på sagen med stor alvor, og vi vurderer hele tiden, om vores strategi skal laves om. Alle tiltag og foranstaltninger er til for at beskytte befolkningens helbred, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Charlotte Ludvigsen på vegne af samtlige borgmestre i landets kommuner.

- Samtlige kommunerne arbejder tæt sammen omkring COVID-19 beredskabet, og har løbende dialog med Epidemikommissionen. Situationen følges tæt, og vi må alle udvise ro og ansvarlighed i denne situation, afslutter borgmester Kiista P. Isaksen på vegne af samtlige borgmestre i landets kommuner.