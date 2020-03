Kommuner: Sådan vil vi håndtere skolelukninger

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 19. marts 2020 - 09:09

Mens Nuuk har lukket sine skoler, der kun kører med nødberedskab fra i dag torsdag, så forbereder de øvrige kommuner skolelukninger gældende fra 23. marts.

I Qeqqata Kommunia arbejder man på at sende elever, der kommer fra bygderne hjem, da forældrene ønsker det.

- Vi har ellers minikollegier til de elever, der kommer fra bygderne. Men forældrene har ytret ønske om, at eleverne skal hjem før skoler og trafikken lukkes på fredag og to uger frem. Derfor arbejder vi på at efterkomme forældrenes ønske, fortæller Annga Lynge, direktør for uddannelse i Qeqqata Kommunia.

Det samme er planen i Kommune Qeqertalik. Fungerende kommunaldirektør Thomas Holm Jensen forklarer, at kommunen ikke kan forhindre, at elever tages ud af folkeskolen midlertidig, mens skolerne lukker.

- Men de elever, der bliver i byerne har mulighed for at benytte sig af skolen. For skolen vil fortsat være åben for dem, hvis forældre er nødt til at arbejde, siger han.

Hjemmeopgaver

De elever, hvis forældre har vigtigt arbejde inden for eksempelvis politiet, sundhedsvæsenet eller butikker, har fortsat mulighed for at komme i skole. Fungerende kommunaldirektør i Kommune Qeqertalik forventer, at flere lærere stadig vil arbejde, men han kan ikke afvise, at nogen lærere bliver hjemme for at passe sine børn.

- Elever har mulighed for at arbejde med deres opgaver på enten ipad, eller ved at tage deres fysiske bøger med hjem. For de elever, der ikke har internet, er løsningen, at de får opgaver med hjem, forklarer Thomas Holm Jensen, Kommune Qeqertalik.

- Eleverne vil kunne hente deres opgaver på skolen i såvel bygderne som byskolerne, lyder det fra Annga Lynge, direktør for uddannelse i Qeqqata Kommunia.