Kommuner undlader at oplyse udgifter til anbringelse af børn uden for hjemmet

Fredag, 16. juni 2023 - 17:51

For en måned siden kunne Sermitsiaq.AG fortælle, at Kommuneqarfik Sermersooq har behov for yderligere 20 millioner kroner til anbringelse af børn uden for hjemmet.

Det skyldes, at det endelige resultat for 2022 var væsentligt højere end de cirka 213 millioner kroner, som kommunen havde afsat.

Bjørk Lange Kristensen, medlem af Inatsisartut for Demokraatit, har i den forbindelse stillet et paragraf 37-spørgsmål til Naalakkersuisut. Han ønsker at afdække, hvordan udviklingen har set ud i samtlige af landets kommuner i perioden 2018-2022.

Nu er svaret kommet, men han er ikke ligefrem blevet klogere:

- Jeg synes, det er meget skuffende, siger han med henvisning til, at det kun er Kommune Qeqertalik, der har givet et fyldestgørende svar, mens Qeqqata Kommunia blot har oplyst udgifterne for 2018.

Stigende udgifter i Qeqertalik

Kommune Kujalleq, Avannaata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq har ikke fremsendt oplysninger, står der i svaret til Bjørk Lange Kristensen.

- Det undrer mig, at kommunerne tilsyneladende ikke har styr på deres udgifter, siden de ikke er kommet op med et svar. Det er ikke særlig betryggende, siger han.

Bjørk Lange Kristensen mener, at der er nogle ting, som indikerer, at udgifterne til anbringelse af børn uden for hjemmet stiger meget. En bekymring, som bakkes op af oplysningerne fra Kommune Qeqertalik.

Kommune Qeqertalik oplyser følgende oversigt over kommunens udgifter til køb af opholdspladser og vederlag til plejefamilier for børn med særlige behov.

Her fremgår det, at udgifterne er steget med 45 procent siden 2019.

Heidi Lindholm, departementschef i Departement for Børn, Unge og Familier, kan ikke svare på, hvorfor Qeqqata Kommunia ikke har givet et fyldestgørende svar, mens de resterende tre kommuner helt har undladt at sende oplysningerne.

- Der er grænser for, hvor længe vi kan vente, siger hun og understreger, at kommunerne har fået en tidsfrist.

Sermitsiaq.AG forsøger at få kommunerne til at oplyse deres udgifter til anbringelse af børn i perioden 2018-2022.