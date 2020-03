Kommuner underminerer landslægen

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 17. marts 2020 - 14:21

Mindst to kommuner undergraver Epidemikommissionens anbefalinger og myndighed.

Således skriver en trinleder på en Nuuk-skole til forældrene:

- De af jer forældre, der har besluttet for at holde børnene væk fra skolen, venligst giv klasselærerne besked herom.

Og videre:

- Når myndighederne melder ud, at skolerne lukkes, dermed også at børnene skal blive hjemme, igangsætter vi hjemmeundervisning, i kraft af, at alle børn har krav på skolegang. Lærene har igangsat deres forberedelser til dette. Derfor er det ønskeligt, at I fortsat følger beskeder fra skolen, lyder det fra trinlederen, der fastslår som en kendsgerning, at skoler skal lukkes og alt er fryd og gammen.

I Qeqqata Kommunia blåstempler man forældrenes beslutning:

- Vi respekterer forældrenes valg om at holde deres børn hjemme på grund af coronavirus-frygt. Derfor børnene der ikke kommer i skole i disse dage vil ikke blive noteret som ulovlig fravær, lyder beskeden, der i alvorlig grad er med til at underminere Epidemikommissionens beslutninger.

Mandag understregede landslægen, at det var bedst – for at undgå en eventuel smittespredning – at børnene var hjemme og ikke samles i grupper.

Sermitsiaq.AG har endnu ikke fået svar på spørgsmål fra formanden for Epidemikommissionen, politimester Bjørn Tegner Bay, eller en reaktion fra forvaltningsledelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.