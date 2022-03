Kommuner kan få adgang til gigantisk låne-ordning

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 29. marts 2022 - 17:43

Siumuts Jess Svane har stillet forslag om, at det skal undersøges, om kommunerne i Grønland kan oprette en kreditforening, der ligner den såkaldte KommuneKredit i Danmark.

Ordningen giver kommunerne i Danmark mulighed for at låne penge til en billig rente, og Jess Svane ser gerne noget lignede bliver lavet i Grønland.

Men det er ikke nødvendigt med en sådan undersøgelse, da der allerede er fremskredne planer om at lade grønlandske kommuner få adgang til KommuneKredit i Danmark.

Det oplyser naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA), i et svarnotat til Inatsisartut.

Udlån på 192,5 milliarder kroner

- Naalakkersuisut har igennem længere tid været i dialog med de danske myndigheder om at etablere en mulighed for, at grønlandske kommuner kan opnå adgang til gunstige låneforhold via den danske kommunekreditordning. Kommunerne her i landet har tidligere tilkendegivet positiv interesse for et sådant tiltag, lyder det blandt andet fra naalakkersuisoq i svaret.

Det forklares videre, at det især er de danske kommuners forsyningsselskaber, der benytter sig af lån via KommuneKredit, og KommuneKredit havde i 2020 et samlet udlån på 192,5 milliarder kroner.

Ordningen er baseret på solidarisk hæftelse:

- Såfremt et medlem af foreningen ikke kan leve op til betalingsforpligtelsen på et lån optaget i foreningen, er det derfor de resterende medlemmers pligt at overtage betalingsforpligtelserne, oplyser naalakkersuisoq.

Kræver dansk lovændring

Hvis de grønlandske kommuner skal have adgang til at låne penge via KommuneKredit kræver det en lovændring i Danmark. Det er Naalakkersuisut i dialog med den danske regering om, og det forventes, at den danske regering sender et lovforslag om sagen i høring inden sommeren 2022.

- Med det forventede lovforslags vedtagelse vil der skulle udarbejdes en administrationsaftale mellem Selvstyret, den danske stat og KommuneKredit, som fastsætter de nærmere vilkår for ordningens anvendelse i Grønland.

Ifølge naalakkersuisoq vil Landskassen formentlig skulle stille en form for garanti for kommunernes låntagning, hvis ordningen bliver en realitet.

Anbefaler forkastelse

På grund af arbejdet med at få adgang til den danske ordning anbefaler naalakkersuisoq, at Jess Svanes forslag forkastes:

Da Naalakkersuisut således er langt fremme i arbejdet med at etablere en kommunekreditlignende ordning for Grønland forkastes nærværende forslag. Dette sker dog på baggrund af en enighed med forslagsstilleren i dennes intentioner.