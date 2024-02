Kommuner får hjælp til affaldsprojekter

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 19. februar 2024 - 09:02

For at kunne optimere affaldshåndteringen har Naalakkersuisut besluttet at give kommunerne en økonomisk indsprøjtning.

Samlet set vil Naalakkersuisut yde et tilskud på 15 millioner kroner til landets kommuner. Pengene kommer fra Miljøfonden og skal anvendes til udviklingsprojekter inden for affaldsområdet.

- En ansvarlig og effektiv affaldshåndtering er afgørende for at bevare og forbedre vores sundhed, vores helbred og vores miljø. For at lykkes med en effektiv affaldshåndtering vil vi i Naalakkersuisut fortsætte den konstruktive og tætte dialog med kommunerne. Men vi vil også gerne støtte kommunerne økonomisk for at finde den mest hensigtsmæssige løsning på affaldsproblemerne her i landet. Både af hensyn til befolkningens sundhed og trivsel, men også for at passe på vores miljø, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund og fortsætter:

Projektansøgninger

- Det er mit klare indtryk – hvilket kun er blevet forstærket under de konstruktive møder – at kommunerne er stærkt optagede af at forbedre affaldshåndteringen i alle bosteder. Vi må dog også erkende, at der fortsat er udfordringer med den lokale affaldshåndtering flere steder i landet. Derfor ser jeg nu frem til, at kommunerne indsender projektansøgninger til de projekter, som kommunerne ønsker den ekstraordinære støtte til, udtaler Naalakkersuisoq Kalistat Lund.



Den ekstraordinære støtte vil gælde alle kommuner uanset om kommunen er en del af ESANI A/S eller ej. Idet Miljøfonden ikke støtter kommunernes drift, vil midlerne være fokuseret mod udviklingstiltag.