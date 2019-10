Kommuner får 20 mio. kr. mindre i tilskud

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 18. oktober 2019 - 14:01

Der foretages hvert år en udligning af forskellene i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger. I forhold til 2019 mister hovedstadskommunen 32 millioner kroner i tilskud, mens eksempelvis Kommune Qeqertalik for tredje år i træk får hævet tilskuddet.

Fordelingen

De seneste tre år har fordelingen set således ud:

Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen, Kommuneqarfik Sermersooq, forstår ikke, hvorfor hovedstadskommunen skal gå fra 41 millioner til 73 millioner for så næste år at lande på 41 millioner igen.

- Jeg har svært ved at forstå, hvordan Selvstyret er kommet frem til det beløb, som Kommuneqarfik Sermersooq skal have i tilskud. Det generelle skattegrundlag for landets kommuner er mig bekendt steget, og derfor ser fordelingen og de store udsving skæv ud i min optik, siger Lars Møller-Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Uændrede principper

Det oplyses fra Finansdepartementet, at der ikke er blevet pillet ved principperne for udligningsordningen, som har været gældende siden 2009 og frem til 2017, hvor de blev justeret, da man gik fra fire til fem kommuner.

Når man beregner beløbene til udligningsordningen ser man på følgende:

Personskatter udlignes inden for en ramme af 90/115 procent.

Provenuet fra selskabs- og udbytteskatter udlignes fuldt ud

Selskabs- og udbytteskatter samt den fælleskommunale skat fordeles efter indbyggertal og forsørgerbyrde.

De fremadrettede skatteudligninger afhænger af de historisk betingede reguleringer. I 2019 var der en forholdsvis høj regulering på 91,3 mio. kr., der gjaldt for skatteårene 2016 og 2017. Denne er faldet til 53,2 mio. kr. i 2020.

Kommuner er orienteret

Finansdepartementet oplyser, at kommunerne er blevet orienteret om, at de kan forvente en lavere a conto regulering for resten af 2019. Denne lavere á conto afregning for resten af 2019 fik således også en afsmittende effekt på næste års skatteudligningsbeløb.

Rammer Skattestyrelsen markant under de reelle skatteindtægter i løbet af 2018 og eventuelt i 2019, vil udligningsbeløbet i 2021, der gælder skatteårene 2018 og 2019, således også blive tilsvarende højere – med ét års forsinkelse.