Kommuneqarfik Sermersooq: Styrker kulturen med flere hundredtusinder

Anders Rytoft Mandag, 21. november 2022 - 17:21

Kulturen i Kommuneqarfik Sermersooq har fået en saltvandsindsprøjtning.

Det sker efter, at Rådet til Kulturfremme har uddelt lidt over 700.000 kroner fra Semeq puljen. Pengene går til syv initiativer, der skal styrke kulturen og samle kommunen.

Avaaraq Olsen, borgmester og formand for rådet, glæder sig over årets anden uddeling.

Det fremgår af kommunens hjemmeside:

- Vi har i denne omgang givet støtte til en række projekter, der er nyskabende og samfundsrelevante.

Hun mener, at projekterne både vil skabe glæde og debat.

- Det er vigtigt, at Sermeq puljen støtter op om projekter som disse, og på den måde giver os kultur, som vi ikke har oplevet før, siger borgmesteren og tilføjer, at hun glæder sig meget til at se de færdige projekter.

Ansøgerne, der har fået tildelt penge til projekterne, er:

Christoffer Stenbakken, Alberte Parnuuna, Carl Taunajik Florian Sørensen for fiktionsserie i samarbejde med unge og teenagere fra Tasiilaq.

Niviaq Korneliussen, Maliina Abelsen, Bilo Høegh Stidsen for “45” - en lysinstallation, der skal skabe opmærksomhed omkring selvmord.

Sermersooq Musikskole for workshopdage med guitaristen Mikkel Andersen.

Medborgerhuset Illorput for The Invisible Robber – seks ugers engelsksproget teaterforløb for børn i 8-12-års alderen med et afsluttende show for familie og venner.

Susanne Andreassen for opsætning af romanen HOMO sapienne som teaterstykke.

Naleraq Eugenius for Projekt Aakkiartulerpoq – Meltification. Et event, der vil vi sætte fokus på lyden af indlandsisens afsmeltning, og hvordan den ser ud.

Hanne Saandvig Immanuelsen for juleprojekt for medlemmer af strygerforeningen Nunatta Agiartartoqatigiivi med to koncerter og et juleshow.