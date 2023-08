Kommuneqarfik Sermersooq: IA´s magt skrumper

Jensine Berthelsen Torsdag, 10. august 2023 - 17:45

Kommuneqarfik Sermersooq, er indbyggermæssigt og økonomisk landets mest magtfulde kommune. Men de senere år har der været en del uro onkring flere sager i kommunen.

Inuit Ataqatigiit, der sidder på den afgørende magt, vil i slutningen af august, når kommunalbestyrelsen holder ordinært møde få indskrænket sin magt til et meget snævert flertal.

Det sker som følger af at Inuit Ataqatigiit står til at miste et mandat, og blive reduceret fra 9 mandater til 8 mandater.

Sammen med Naleraq, der har to mandater, kan Sermersooq-koalitionen lige knap og nap fortsætte med 10-9 i magtbalancen, så koalitionen er mandatmæssigt skrøbelig. Hvis der skulle ske et brud mellem parterne før et nyt valg til kommunalbestyrelsen senest 6. april 2025, står IA til at miste magten, med mindre partiet kan forhandle sig til et alternativt samarbejde med andre partier.

Sermitsiaq.AG erfarer nemlig at Mia Skifte Lynge (IA) har valgt at begære udtræden af kommunalbestyrelsen. Det betyder at første suppleant Storm Ludvigsen får hendes plads.

Har sagt ja til at træde ind i kommunalbestyrelsen

Storm Ludvigsen bekræfter at han er blevet kontaktet af Kommuneqarfik Sermersooq med forespørgsel om han er parat til at træde til i kommunalbestyrelsen:

- Ja, jeg kan bekræfte at jeg er blevet spurgt, og ja, jeg har tilkendegivet at jeg er parat til at træde ind i kommunalbestyrelsen, og det ser jeg meget frem til, siger Storm Ludvigsen til Sermitsiaq.AG.

Vil i første omgang være løsgænger

Storm Ludvigsen fortæller at han ikke agter at vende tilbage til Inuit Ataqatigiit, men i første omgang vil føle sig frem til potentielle samarbejdspartnere i kommunalbestyrelsen:

- Jeg ved godt at jeg vil få meget svært ved at få noget igennem, hvis jeg isolerer mig som løsgænger, derfor vil jeg for det første lige træde ind i kommunalbestyrelsen og derefter arbejde for at finde en samarbejdsplatform, hvorfra jeg kan få størst mulig indflydelse, erklærer Ludvigsen overfor Sermitsiaq.AG.