Kommuneqarfik Sermersooq: Børnetalsmanden genkender problemer i socialforvaltningen

Redaktionen Lørdag, 12. januar 2019 - 13:21

Børnetalsmanden oplyser, at de problemer i socialforvaltningen, som Tilsynsrapporten afdækker, bekræftes i borgernes henvendelser til MIO.

Det skriver Børnetalsmanden, Aviâja Egede Lynge i en pressemeddelelse.

- Bekymrede forældre, fagfolk og andre voksne henvender sig til MIO, når de oplever langsommelig sagsbehandling, eller ikke får svar på deres henvendelser til kommunen, siger hun ifølge pressemeddelelsen.

Denne uge udkom en tilsynsrapport om Kommuneqarfik Sermersooqs socialområde.

På rette vej – men lidt endnu

Tilsynsrapporten fastslog, at Kommuneqarfik Sermersooq er på rette vej med at løse de mange problemer, der har været på det sociale område i kommunen.

Der er dog stadig en række punkter, der kræver markante forbedringer, fremgår det af tilsynsrapporten, der er en opfølgning på tidligere rapporter lavet i 2016 og 2017.

Børnetalsmanden finder det meget positivt, at kommunen har opprioriteret sin indsats.

Hun udtrykker dog bekymring for om kommunen formår at fastholde det lange seje træk, og tilslutter sig Tilsynsenhedens bemærkning om, at det er afgørende, at der hele tiden under den løbende forandringsproces er det fornødne beredskab til at forvaltningen kan handle i de alvorlige akutte sager.

- Når forældre er i risiko for at svigte deres børn, må det sociale sikkerhedsnet omkring børnene være så stærkt, at børnene kan have tillid til den offentlige forvaltning. Ressourcemangel og manglende systematisk sagsbehandling kan være en udfordring, men aldrig en undskyldning for ikke at tage udgangspunkt i barnets tarv, siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge i pressemeddelelsen.