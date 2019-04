Kommuneqarfik Sermersooq tager teten i grøn omstilling

Kommuneqarfik Sermersooq vil være grønnere og tager teten i kampen for den grønne omstilling.

Derfor har kommunen valgt at indføre anderledes doseringsanlæg, og dermed komme væk fra større dunke med rengøringsmidler. Anlæggene, der blander rengøringsmidlerne automatisk, er indført i alle skoler, dagtilbud, daginstitution og alle kommunale arbejdspladser i Nuuk, Paamiut og Tasiilaq.

Det betyder, at kommunen har sparet hele 10 tons rengøringsmidler og emballage i skoleåret 2016/2017.

Kommunen har derved kunnet spare 31 procent af omkostningerne til rengøringsmidler i forhold til året før.

Doseringsanlæg for rengøringsmidler Kommuneqarfik Sermersooq