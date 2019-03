Kommuneqarfik Sermersooq tager kursus om børns rettigheder

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 17. marts 2019 - 13:44

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq vil være bedre til at følge og efterleve FN’s Børnekonvention. Derfor har kommunalbestyrelsen holdt seminar sammen med MIO om emnet i to dage, for at lære mere om de rettigheder, som kommunalbestyrelsen skal arbejde efter i deres beslutninger for at følge FN’s Børnekonvention.

MIO oplyser i en pressemeddelelse, at erfaringerne viser, at politikerne ikke altid har mulighed for at fordybe sig i de 54 artikler der er i FN’s Børnekonvention.

Glæder over seminaret

Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge glæder sig derfor over, at kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har afsat tid til at lære mere om efterlevelsen af børnerettighederne.

- Jeg er glad for at dette seminar om børns rettigheder har kunnet lade sig gøre. For det første er det tydligt at se og mærke, at kommunalbestyrelsen har en ægte interesse og nysgerrighed for at kende og arbejde med børns rettigheder. Deres engagement giver et stort håb for fremtiden, siger Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge i pressemeddelelsen og fortsætter:

- For det andet er MIO nok også kendt for at revse politikere, når Børnekonventionen ikke efterleves. Men vejen frem er jo at skabe et fælles sprog og fælles forståelse af børns rettigheder. Og det er det, jeg har oplevet på dette seminar, siger hun.

Også borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq er glad for seminaret. Hun mener, at kommunalbestyrelsen har fået mere indsigt i artiklerne i konventionen. Den viden kan være nyttig i kommunalbestyrelsens videre arbejde.

- Indsatsen for børn og unge er det højest prioriterede område overhovedet i Kommuneqarfik Sermersoq og kommunalbestyrelsen træffer hvert år flere beslutninger om styrkelse af børns vilkår. Det har derfor været meget nyttigt for os kommunalbestyrelsesmedlemmer at deltage i dette kursus. Vi har fået masser af ny viden og dybere indsigt til vore videre arbejde, siger Asii Chemnitz Narup i pressemeddelelsen.

Anbefalinger

MIO oplyser i pressemeddelelsen, at kommunalbestyrelsen fremkom med prioriterede anbefalinger ved slutningen af seminaret. Anbefalingerne beskriver hvordan kommunen kan følge FN’s Børnekonventionen.