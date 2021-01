Kommune: Ny budgetlov lægger økonomiske håndjern på os

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 08. januar 2021 - 09:39

I et lovforslag fra Naalakkersuisut lægges der op til at sætte en grænse for kommuner og Selvstyres stigning i udgifter på de årlige budgetter.

Budgetloven stiller i forvejen krav til, at kommuners og Selvstyrets budgetter er i balance eller har overskud, hvilket der ikke er noget odiøst i.

Derimod lægger lovforslaget op til, at udgifter til drift, anlæg og tilskud maksimalt må må stige med ét procentpoint pr. år, og maksimalt 2,00 procentpoint over fire år.

Det ser Kommuneqarfik Sermersooq som "økonomiske håndjern" til kommuner i vækst.

- Jeg har svært ved at se dette forslag som andet end et nyt tiltag af Naalakkersuisuts kamp mod hovedstaden, raser borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen.

Træder i kraft til sommer

Kommuneqarfik Sermersooq mener, loven vil betyde en forringelse af kommunens service til borgerne:

- Langt de fleste år vokser vores befolkningstal med lige under en procent. Hvis vi ikke har mulighed for at lade vores udgifter følge med befolkningstallet er vores eneste mulighed at skære ned på den service, vi giver til borgerne, og det vil jeg kæmpe imod, siger borgmesteren.

I sit høringssvar kræver kommunen at få den del af loven fjernet, før budgetloven træder i kraft den 1. juli 2021.

Spår alvorlige konsekvenser

Hvis loven træder i kraft som sin nuværende form, spår kommunen alvorlige konsekvenser for servicen til borgerne.

- Forslaget vil gøre livet meget svært for kommuner i vækst, men det vil ikke have nogen betydning for de kommuner, der oplever fraflytning. Det virker som om, Naalakkersuisut går målrettet efter at straffe vores borgere, siger Charlotte Ludvigsen.

Kommuneqarfik Sermersooq forventer, at udviklingen af kommunen vil gå i stå, hvis kommunen pålægges til at have øvre grænser for dets udgifter.

- Jeg gik ind i politik for at forbedre forholdene for borgerne, men det ser ud til at vi nu kan blive tvunget til bare at acceptere tingenes tilstand og det finder jeg meget uheldigt, lyder det fra Ludvigsen.