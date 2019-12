Kommunen har sendt både til Naajaat

Walter Turnowsky Lørdag, 21. december 2019 - 15:37

Natten til torsdag blev Naajaat ramt af høje bølger som følge af at et isfjeld kæntrede. Seks til syv joller blev ødelagt. Indbyggerne er helt afhængige af jollerne for at kunne klare deres indkøb.

Nu er Avannaata Kommunia kommet med hjælp, skriver KNR.

- Udover det har vi ydet akut hjælp til bygden, hvor vi i dag har lejet to både, som transporterer folk frem og tilbage, når de skal på indkøb, siger borgmester Palle Jerimiassen til KNR.

Jollerne blev i sagens natur også benyttet til fiskeri og fangst i bygden, hvor der bor 57 indbyggere.

Palle Jerimiassen siger til KNR, at kommunen her og nu hjælper med det daglige forbrug. De forsikringsmæssige forhold omkring jollerne skal dog afklares inden man kan tage stilling til, hvorvidt der er behov for hjælp fra det offentlige til erstatning at det mistede udstyr.

Naajaat ligger omkring 40 kilometer nordøst for Upernavik.