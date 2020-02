Kommune: Gratis idræt til alle under 18 år

Redaktionen Onsdag, 12. februar 2020 - 15:31

Qeqqata Kommunia er blevet inspireret af Island, der har bevist, at aktive børn og unge har bedre muligheder for at indgå i gode relationer med hinanden og få en sundere livstil ved at dyrke idræt fra en tidlig alder.

- Det viste sig også, at i familier, hvor der er flere børn, som dyrker flere sportsgrene, bliver børn og unge forhindret i at dyrke idræt, fordi forældrene ikke har råd til at betale kontingenter til flere foreninger. Det skal vi væk fra – børn og unge skal frit kunne dyrke idræt, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Fra i år skal børn og unge under 18 år kunne blive medlem af en idrætsklub uden at betale nogen form for kontingent. Kommunen vil betale til idrætsforeningerne for deres medlemmer under 18 år for deres indsats for at gøre forskel for samfundet.

Samfundskrav

Kommunen vil desuden forlange en særlig indsats af unge, der er fyldt 14 år, hvis de skal have tilskud til diverse rejser til stævner og Grønlandsmesterskaber.

- De skal på en eller anden måde give et socialt medansvar for at få udbetalt tilskud til rejserne. Ydelserne kan f.eks. være rengøring i byen eller natur, snerydning ved daginstitutioner, ved kommunale arrangementer og hos ældre m.m., fremgår det af pressemeddelelsen.