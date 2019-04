Kommune vinder de fleste klagesager

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. april 2019 - 16:54

Det viser en opgørelse for første kvartal i år, som Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har udarbejdet, og som skal behandles på udvalgsmødet for Velfærd og Arbejdsmarked i eftermiddag tirsdag.

Kommuneqarfik Sermersooq er den, som vinder de fleste klagesager, der ender hos Det Sociale Ankenævn.

Ud af 38 sager i første kvartal i år fik kommunen ubetinget medhold i de 14 sager, mens seks borgere fik held med deres klage.

Fordelingen af afgørelser fra Det Sociale Ankenævn i 1. kvartal 2019 for Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq

13 sager blev hjemvist, hvilket betyder, at forvaltningen er blevet bedt om sagsbehandle sagen på ny. Det kan skyldes mangel på oplysninger i sagen.

Forvaltningen skriver i sin orientering til politikerne, at man er tilfreds med, at der ”kun” gives medhold til borgerne i seks ud af 38 sager.