Kommune vil uddanne brandfolk: Container-by opført til træning

Redaktionen Tirsdag, 14. november 2023 - 15:04

Avannaata Kommunia håber på, at det først hold på 10-15 deltagere kan gennemføre den såkaldte funktionsuddannelse i slutningen af 2024.

Muligheden kommer efter mere end 1,5 års arbejde og en endelig godkendelse af fagudvalget i Brandskolen i Danmark, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Med etableringen af uddannelsen behøver beredskabsfolk ikke længere rejse til Danmark for at blive uddannet.

Beredskabsinspektør i Avannaata Kommunia, Isak Pjetturson, siger ifølge kommunens hjemmeside, at han er glad for, at uddannelsen nu kan foregå på grønlandsk og håber det dermed bliver lettere at rekruttere og fastholde folk i kommunens beredskab.

Brandvarm container

Kommunen oplyser, at funktionsuddannelsen er på 164 timer teori og praksis, og den inkluderer også teoretisk undervisning.

Ved Ilulissat har kommunen opført en container-by, der skal fungere som et træningsområde, hvor deltagerne kan øve sig.

Træningsområdet ligger ifølge kommunen uden for byen og indeholder specialdesignede containere, der gør det muligt for brandmænd at simulere realistiske brand- og redningssituationer:

- En brand kan udvikle ekstreme temperaturer, og det er afgørende, at vi kan træne under så realistiske forhold som muligt”, siger beredskabsinspektøren. Temperaturen kan nemt blive 100 grader ved gulvet og 800-900 grader øverst i et rum under en brand, siger Isak Pjetturson.