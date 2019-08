Kommune om Tasiilaq: Lidt mindre ringe

Walter Turnowsky Fredag, 16. august 2019 - 12:03

Nu bliver der faktisk reageret prompte på indberetninger om børn i Tasiilaq - men udarbejdelse af socialfaglige undersøgelse halter.

Det oplyser direktør for forvaltningen for børn og familie i Kommuneqarfik Sermersooq, Martha Lund Olsen.

- Vi kan se, at vi lever op til kravet om, at der skal reageres på en underretning inden for 24 timer, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Til gengæld halter det voldsomt med de socialfaglige undersøgelser. Her ligger der fortsat en bunke på omkring 200 sager, som skal behandles. Man når kun at behandle en meget beskeden del af sagerne. Hvis kommunen levede op til loven, skulle sagerne behandles indenfor to måneder.

Problemet er det velkendte: Nemlig at kommunen ikke kan skaffe tilstrækkeligt med socialrådgivere til at behandle sagerne.

Anbringelser udenfor hjemmet

De manglende undersøgelser betyder dog ikke nødvendigvis, at der ikke bliver gjort noget. Hvis medarbejderne, der behandler underretningen vurderer, at der skal handles her og nu, så sker det i stort set samtlige tilfælde. Typisk vil der være tale om en anbringelse udenfor hjemmet som en midlertidig foranstaltning.

- Når så den socialfaglige undersøgelse er afsluttet, så vil den ofte vise, at også den permanente løsning vil være en anbringelse udenfor hjemmet, siger Martha Lund Olsen.

Forebyggelse halter

Problemet er dog, at man mangler de rette tilbud i Tasiilaq. Det gælder tilbud om behandling for eksempel i form af tidlig indsats, boligmangel, uddannede familiebehandlere. Nok så alvorligt er det, at den tidlige indsats halter. Familiecentret i Tasiilaq mangler desperat faguddannet personale. Familiecenteret har mange stabile medarbejdere, der gerne vil være med til at gøre en forskel, men har behov for opkvalificering.

- Det betyder, at vi ikke i tilstrækkelig grad kan støtte udsatte familier for på den måde at forebygge, at en anbringelse overhovedet bliver nødvendig.

Holdningsændring

Ganske vist er en medarbejder fra socialstyrelsen for tiden udlånt til Tasiilaq i et års tid. Den pågældende arbejder netop på sammen med familierne at finde frem til, hvilken støtte de har behov for.

- Helt overordnet set kan man sige, at det er en mangeårige og kontinuerlig indsats, der er behov for, hvis vi skal løse de tunge problemer som børnene i Tasiilaq oplever.

Den seneste befolkningsundersøgelse viser, at 81% af kvinderne født efter 1970 og 42% af mændene har været udsat for seksuelle overgreb som barn.

- Hvis vi skal de mange seksuelle overgreb til livs, så kræver det en grundlæggende holdningsændring. Det er ikke noget, som vi som kommune kan klare alene. Det kræver at kommune, politi, justitsvæsen, Selvstyret og lokalsamfundet arbejder tæt sammen, siger Martha Lund Olsen.