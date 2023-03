Kommune tager hul på affaldssortering

Anders Rytoft Torsdag, 23. marts 2023 - 09:17

Marmeladekrukker, leverpostejsemballager, makreldåser, flasker og andre madrester skal nu affaldssorteres i Qaqortoqs kommunekontor.

Det fremgår af en nyhed på Kommune Kujalleqs hjemmeside.

Formålet er en miljøvenlig arbejdsplads, udtaler sekretariatschef Max Heilmann Larsen. Han oplyser, at metal- og glasaffald, som ender i modtagerstationen, sendes til Danmark, hvor det kan genbruges.

Og det er en god ting, mener Frank Rasmussen, direktør i Esani A/S:

- Det er ret fint, at de sorterer de her ting ud af deres affaldsstrøm, fordi det ikke hører hjemme i den brandbare affaldsstrøm.

Glas til Danmark har en pris

Frank Rasmussen garanterer, at alle dåser kommer til Danmark, hvor de bliver genbrugt. Til gengæld anbefaler Esani A/S, at man ikke sender glas til Danmark. Men, siger han:

- Vi siger ikke, at man ikke kan gøre det. Men det har en pris, for det er dyrt at komme af med glas i Danmark.

Han fortæller, at glas i virkeligheden bare er sand og sted, hvorfor det er nemt at knuse det og bruge det til at dække dumpen eller lignende.

Et håb for fremtiden

Det lyder videre på kommunens hjemmeside, at sorteringsbokse skal placeres hos kommunens afdelinger i Qaqortoq.

Kommune Kujalleqs oplyser i øvrigt, at administrationsbygninger efter planen skal have sorteringsbokse i fremtiden.

En beslutning, som ligger i tråd med Esanis A/S mål for fremtiden om, at alle hustande vil sortere deres glas og metal ud af husholdsningsstrømmen.

Det vil blandt andet give en bedre brandværdi for det affald, som ifølge direktøren skal sendes til det nye anlæg i Nuuk eller Sisimiut inden for et års tid.