Kommune og sundhedsvæsenet indleder tæt samarbejde

redaktionen Søndag, 09. juni 2019 - 15:51

Aftalen skaber også mulighed for, at parterne i fællesskab kan høste stordriftsfordele i forbindelse med blandt andet transport og madproduktion. Det oplyser aftaleparterne i en pressemeddelelse.

- Det er virkelig en god og glædens dag for borgerne i Paamiut og ikke mindst for de ældre i byen, siger borgmester Asii Chemnitz Narup og fortsætter:

- Det nye plejehjem og sundhedscenteret ligger i forlængelse af hinanden og det betyder at vi kan tilbyde tryghed, omsorg og pleje til de ældre. Med et helt nyt hjem, har de ældre i Paamiut fået nye omgivelser, som ligger midt i byen og hvor de ældre kan følge med i livet omkring bymidten. Det er en stor dag for os alle. Den nye aftale sikrer, at de ældre får en højere livskvalitet. Stort tillykke til alle i Paamiut.

Naalakkersuisoq Martha Abelsen udtaler:

- Jeg er rigtig glad for at den sundhedsaftale der tidligere er indgået, nu følges op med Paamiutaftalen. Aftalen er et godt eksempel på hvordan vi kan udbygge samarbejdet på tværs af sektorer og som jeg forventer mig meget af. Jeg ønsker kommunen og de ældre i Paamiut, stort tillykke med det nye plejehjem og med det kommende samarbejde.